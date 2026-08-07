Рязанские полицейские доставили в аэропорт нарушивших закон мигрантов

Среди депортируемых — трое иностранцев. Один мужчина из Средней Азии был осужден за дачу взятки должностному лицу, второй — за мошенничество. Гражданин страны Восточной Европы понес наказание за применение насилия в отношении представителя власти. Нахождение мигрантов в России признали нежелательным. Двух граждан одной из стран Латинской Америки выдворили. Ранее их задержали за нарушения миграционного законодательства. Сотрудники полиции и судебные приставы сопроводили иностранцев в международный аэропорт Домодедово. Мигранты купили билеты за свой счет.

Рязанские полицейские доставили в аэропорт нарушивших закон мигрантов. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Среди депортируемых — трое иностранцев. Один мужчина из Средней Азии был осужден за дачу взятки должностному лицу, второй — за мошенничество. Гражданин страны Восточной Европы понес наказание за применение насилия в отношении представителя власти.

Нахождение мигрантов в России признали нежелательным.

Двух граждан одной из стран Латинской Америки выдворили. Ранее их задержали за нарушения миграционного законодательства.

Сотрудники полиции и судебные приставы сопроводили иностранцев в международный аэропорт Домодедово. Мигранты купили билеты за свой счет.