Рязанец нашел чужую карту и потратил с нее почти 12 тысяч рублей

Суд вынес приговор рязанцу, который расплачивался найденной банковской картой в магазинах. Было установлено, что в ноябре 2023 года мужчина нашел на улице банковскую карту возле магазина. С помощью чужой карты рязанец оплатил продукты и алкоголь в магазинах, похитив со счета владельца более 11,7 тысячи рублей.

Суд вынес приговор рязанцу, который расплачивался найденной банковской картой в магазинах. Об этом сообщили в Московском районном суде Рязани.

Было установлено, что в ноябре 2023 года мужчина нашел на улице банковскую карту возле магазина. Он проверил, что карта поддерживает бесконтактную оплату без ввода ПИН-кода, и начал использовать ее для покупок.

С помощью чужой карты рязанец оплатил продукты и алкоголь в магазинах, похитив со счета владельца более 11,7 тысячи рублей.

Мужчина признал вину и полностью возместил причиненный ущерб. Потерпевшая попросила прекратить уголовное дело в связи с примирением.

Суд признал его виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также суд изменил категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести и освободил осужденного от назначенного наказания в связи с примирением с потерпевшей.

Приговор вступил в законную силу 31 июля.