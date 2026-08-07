Рязанцы засняли ДТП на Ряжском шоссе
Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, авария случилась на Ряжском шоссе. На кадрах видно, что машина получила сильные механические повреждения. Также рядом заметен красный грузовой автомобиль. Другие подробности происшествия пока неизвестны.
В Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась на Ряжском шоссе.
На кадрах видно, что машина получила сильные механические повреждения. Также рядом заметен красный грузовой автомобиль.
Другие подробности происшествия пока неизвестны.