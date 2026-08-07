Рязанцы сообщили об отключении света в Дашково-Песочне
Информация об этом появилась в соцсетях. По словам местных жителей, район частично осталась без электричества. Также отмечается, что в домах на улице Большая пропал свет, а светофоры перестали работать.
Рязанцы сообщили об отключении света в Дашково-Песочне. Информация об этом появилась в соцсетях.
По словам местных жителей, район частично осталась без электричества.
Также отмечается, что в домах на улице Большая пропал свет, а светофоры перестали работать.