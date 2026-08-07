Рязанцы сообщили о возгорании в районе «Рязцветмета»
Жители Рязани сообщили о пожаре в районе завода «Рязцветмет». Посты с фотографиями густого дыма появились в социальных сетях. По словам очевидцев, в той стороне видно сильное задымление. Что именно горит, пока неизвестно. Официальной информации о происшествии на момент публикации не поступало.
Жители Рязани сообщили о пожаре в районе завода «Рязцветмет». Посты с фотографиями густого дыма появились в социальных сетях.
По словам очевидцев, в той стороне видно сильное задымление. Что именно горит, пока неизвестно.
Официальной информации о происшествии на момент публикации не поступало.