Рязанцы сообщили о возгорании в районе «Рязцветмета»

Жители Рязани сообщили о пожаре в районе завода «Рязцветмет». Посты с фотографиями густого дыма появились в социальных сетях. По словам очевидцев, в той стороне видно сильное задымление. Что именно горит, пока неизвестно. Официальной информации о происшествии на момент публикации не поступало.