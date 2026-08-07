Рязанцев предупредили о кратковременных отключениях света

В пятницу, 7 августа, для проведения плановых наладочных работ на электросетях кратковременно будут отключать свет на следующих улицах: Детская; Дягилевская; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Дягилевский проезд; Овражная; Раменская; Тюшевская (Дягилево); Центральная; Московское шоссе; Сиреневая; Мушковатовская; 1-й, 2-й Мушковатовский проезд; Почтовая (Дягилево); 1-й, 2-й Почтовый проезд; Березняковская; Дашковская; Животноводческая; Животноводческий проезд; Коняева; Усадебная; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Усадебный проезд; Хиринская; Хиринский проезд; Аллейная. Длительность отключения — не более 20 минут.