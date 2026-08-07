Рязанцев предупредили о кратковременных отключениях света
В пятницу, 7 августа, для проведения плановых наладочных работ на электросетях кратковременно будут отключать свет на следующих улицах: Детская; Дягилевская; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Дягилевский проезд; Овражная; Раменская; Тюшевская (Дягилево); Центральная; Московское шоссе; Сиреневая; Мушковатовская; 1-й, 2-й Мушковатовский проезд; Почтовая (Дягилево); 1-й, 2-й Почтовый проезд; Березняковская; Дашковская; Животноводческая; Животноводческий проезд; Коняева; Усадебная; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Усадебный проезд; Хиринская; Хиринский проезд; Аллейная. Длительность отключения — не более 20 минут.
Рязанцев предупредили о кратковременных отключениях света. Об этом сообщили в РГРЭС.
В пятницу, 7 августа, для проведения плановых наладочных работ на электросетях кратковременно будут отключать свет на следующих улицах:
- Детская;
- Дягилевская;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Дягилевский проезд;
- Овражная;
- Раменская;
- Тюшевская (Дягилево);
- Центральная;
- Московское шоссе;
- Сиреневая;
- Мушковатовская;
- 1-й, 2-й Мушковатовский проезд;
- Почтовая (Дягилево);
- 1-й, 2-й Почтовый проезд;
- Березняковская;
- Дашковская;
- Животноводческая;
- Животноводческий проезд;
- Коняева;
- Усадебная;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Усадебный проезд;
- Хиринская;
- Хиринский проезд;
- Аллейная;
- 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Аллейный проезд;
- Базарная;
- 1-й, 2-й Базарный проезд;
- Шаповская;
- Элеваторная;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й проезд Коняева;
- Центральная;
- 1-й, 3-й Центральный проезд;
- Промышленная;
- Станкозаводская;
- Московский Заулок;
- Элеваторный заулок.
Длительность отключения — не более 20 минут.