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Рязанцев предупредили о кратковременных отключениях света
В пятницу, 7 августа, для проведения плановых наладочных работ на электросетях кратковременно будут отключать свет на следующих улицах: Детская; Дягилевская; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Дягилевский проезд; Овражная; Раменская; Тюшевская (Дягилево); Центральная; Московское шоссе; Сиреневая; Мушковатовская; 1-й, 2-й Мушковатовский проезд; Почтовая (Дягилево); 1-й, 2-й Почтовый проезд; Березняковская; Дашковская; Животноводческая; Животноводческий проезд; Коняева; Усадебная; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Усадебный проезд; Хиринская; Хиринский проезд; Аллейная. Длительность отключения — не более 20 минут.

Рязанцев предупредили о кратковременных отключениях света. Об этом сообщили в РГРЭС.

В пятницу, 7 августа, для проведения плановых наладочных работ на электросетях кратковременно будут отключать свет на следующих улицах:

  • Детская;
  • Дягилевская;
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Дягилевский проезд;
  • Овражная;
  • Раменская;
  • Тюшевская (Дягилево);
  • Центральная;
  • Московское шоссе;
  • Сиреневая;
  • Мушковатовская;
  • 1-й, 2-й Мушковатовский проезд;
  • Почтовая (Дягилево);
  • 1-й, 2-й Почтовый проезд;
  • Березняковская;
  • Дашковская;
  • Животноводческая;
  • Животноводческий проезд;
  • Коняева;
  • Усадебная;
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Усадебный проезд;
  • Хиринская;
  • Хиринский проезд;
  • Аллейная;
  • 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Аллейный проезд;
  • Базарная;
  • 1-й, 2-й Базарный проезд;
  • Шаповская;
  • Элеваторная;
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й проезд Коняева;
  • Центральная;
  • 1-й, 3-й Центральный проезд;
  • Промышленная;
  • Станкозаводская;
  • Московский Заулок;
  • Элеваторный заулок.

Длительность отключения — не более 20 минут.