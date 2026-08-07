Россиянам рассказали, обязан ли работодатель поднимать сотрудникам зарплату

По словам юриста, работодатель должен поднимать сотрудникам зарплату с учетом роста потребительских цен. При этом индексация не подразумевает регулярное повышение окладов. Она необходима для сохранения реального уровня зарплаты и ее порядок должен быть закреплен в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте. Помимо этого, как уточнила собеседница агентства, дополнительное повышение по итогам работы остается на усмотрение начальника.

Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина рассказала, обязан ли работодатель поднимать сотрудникам зарплату. Об этом она сообщила 7 августа в беседе с РИА Новости.

По словам юриста, работодатель должен поднимать сотрудникам зарплату с учетом роста потребительских цен. При этом индексация не подразумевает регулярное повышение окладов. Она необходима для сохранения реального уровня зарплаты и ее порядок должен быть закреплен в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте.

Помимо этого, как уточнила собеседница агентства, дополнительное повышение по итогам работы остается на усмотрение начальника.