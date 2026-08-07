Россиянам рассказали, обязан ли работодатель поднимать сотрудникам зарплату
По словам юриста, работодатель должен поднимать сотрудникам зарплату с учетом роста потребительских цен. При этом индексация не подразумевает регулярное повышение окладов. Она необходима для сохранения реального уровня зарплаты и ее порядок должен быть закреплен в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте. Помимо этого, как уточнила собеседница агентства, дополнительное повышение по итогам работы остается на усмотрение начальника.
Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина рассказала, обязан ли работодатель поднимать сотрудникам зарплату. Об этом она
По словам юриста, работодатель должен поднимать сотрудникам зарплату с учетом роста потребительских цен. При этом индексация не подразумевает регулярное повышение окладов. Она необходима для сохранения реального уровня зарплаты и ее порядок должен быть закреплен в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте.
Помимо этого, как уточнила собеседница агентства, дополнительное повышение по итогам работы остается на усмотрение начальника.