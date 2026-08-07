РНПК и общество «Знание России» запустили цикл лекций о единстве народов

В Год единства народов России Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») совместно с региональным отделением общества «Знание России» проводит серию историко-просветительских лекций.

В Год единства народов России Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») совместно с региональным отделением общества «Знание России» проводит серию историко-просветительских лекций. Мероприятия направлены на укрепление национального самосознания, понимание общих ценностей и осознание роли прошлого в сплочении общества. Участниками выступают сотрудники предприятия и жители региона, встречи проходят на площадках РНПК и в Рязанском историческом музее.

Как рассказали в РНПК, в ходе лекций слушатели изучили типы избирательных систем, принципы формирования органов власти и особенности избирательных процедур. Через призму исторических событий обсуждались эпизоды санкционного давления на Россию в разные периоды и их связь с современной геополитической ситуацией. В День семьи, любви и верности участники узнали о мерах социальной поддержки семей в России, а также обсудили суверенитет страны на международной арене как основу общей ответственности за будущее.

Лекторами выступают эксперты общества «Знание России». После основной части они отвечают на вопросы аудитории. Каждое занятие завершается интеллектуальной викториной: участники, правильно ответившие на вопросы, получают памятные призы.

В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, РНПК реализует ряд инициатив, направленных на укрепление национальной идентичности и межнационального согласия. Среди них — поддержка межрегионального краеведческого слёта юных волонтёров «Такая разная Россия» в Касимове, где переплетаются русская и татарская культуры. Ко Дню России на одной из улиц Рязани был открыт памятный мурал, изображающий сотрудников разных профессий, объединённых общим трудом на благо страны. Перед Днём русского языка сотрудники РНПК приняли участие в фотоакции «Слово о моей малой Родине», делясь историями и снимками своих родных мест.

Справка: Рязанская нефтеперерабатывающая компания — один из ключевых поставщиков нефтепродуктов в Центральном федеральном округе, производит широкий ассортимент высококачественных топлив и масел.