Работодателей обязали сокращать рабочий день при жаре в офисе

Работодатель должен сократить рабочий день, если температура воздуха в офисе превышает допустимые нормы. Об этом
По его словам, для сотрудников, занятых преимущественно умственным трудом, оптимальной считается температура 23-25 градусов, а допустимой — до 28 градусов.
Если температура в помещении достигает 28,5 градуса, рабочий день рекомендуется сократить на один час, при 29 градусах — на два часа, а при 30,5 градуса — на четыре часа.
Кроме того, работодателям рекомендуют использовать кондиционирование воздуха, менять режим работы, предоставлять дополнительные перерывы для отдыха и принимать другие меры, чтобы снизить воздействие жары на сотрудников.
Для работников, занятых физическим трудом, особенно на открытом воздухе, требования еще строже. Температуру выше 32,5 градуса рекомендуется считать опасной для здоровья. В таких условиях непрерывная работа не должна превышать 15-20 минут, после чего необходим отдых не менее 10-12 минут в охлаждаемом помещении.
В Федерации независимых профсоюзов напомнили, что при отсутствии необходимых мер сотрудники могут обратиться в профсоюз, комиссию по охране труда, Государственную инспекцию труда или прокуратуру.