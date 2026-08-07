Работодателей обязали сокращать рабочий день при жаре в офисе

Работодатель должен сократить рабочий день, если температура воздуха в офисе превышает допустимые нормы. Об этом РИА Новости сообщил главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков. По его словам, для сотрудников, занятых преимущественно умственным трудом, оптимальной считается температура 23-25 градусов, а допустимой — до 28 градусов. Если температура в помещении достигает 28,5 градуса, рабочий день рекомендуется сократить на один час, при 29 градусах — на два часа, а при 30,5 градуса — на четыре часа.

Работодатель должен сократить рабочий день, если температура воздуха в офисе превышает допустимые нормы. Об этом РИА Новости сообщил главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков.

По его словам, для сотрудников, занятых преимущественно умственным трудом, оптимальной считается температура 23-25 градусов, а допустимой — до 28 градусов.

Если температура в помещении достигает 28,5 градуса, рабочий день рекомендуется сократить на один час, при 29 градусах — на два часа, а при 30,5 градуса — на четыре часа.

Кроме того, работодателям рекомендуют использовать кондиционирование воздуха, менять режим работы, предоставлять дополнительные перерывы для отдыха и принимать другие меры, чтобы снизить воздействие жары на сотрудников.

Для работников, занятых физическим трудом, особенно на открытом воздухе, требования еще строже. Температуру выше 32,5 градуса рекомендуется считать опасной для здоровья. В таких условиях непрерывная работа не должна превышать 15-20 минут, после чего необходим отдых не менее 10-12 минут в охлаждаемом помещении.

В Федерации независимых профсоюзов напомнили, что при отсутствии необходимых мер сотрудники могут обратиться в профсоюз, комиссию по охране труда, Государственную инспекцию труда или прокуратуру.