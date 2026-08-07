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При поддержке Сбера в Рязанской области строится более 260 тысяч квадратных метров жилья
При поддержке Рязанского отделения Сбербанка в области возводятся 23 жилых проекта общей площадью 261 тыс. кв. м. Кредитный портфель банка в строительной отрасли региона с начала года вырос с 25 до 27 млрд рублей. Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка: «А этими цифрами — конкретные стройки: новые жилые кварталы, школы и детские сады. А чтобы построенное находило своих жильцов, работает ипотека: только с начала года более трех с половиной тысяч жителей Рязанской области улучшили с ней жилищные условия. Наша задача — обеспечивать застройщиков надежными финансовыми инструментами, а покупателей — уверенностью в сохранности средств. Поздравляю с Днем строителя всех, кто работает в отрасли!».

При поддержке Рязанского отделения Сбербанка в области возводятся 23 жилых проекта общей площадью 261 тыс. кв. м. Кредитный портфель банка в строительной отрасли региона с начала года вырос с 25 до 27 млрд рублей.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«А этими цифрами — конкретные стройки: новые жилые кварталы, школы и детские сады. А чтобы построенное находило своих жильцов, работает ипотека: только с начала года более трех с половиной тысяч жителей Рязанской области улучшили с ней жилищные условия. Наша задача — обеспечивать застройщиков надежными финансовыми инструментами, а покупателей — уверенностью в сохранности средств. Поздравляю с Днем строителя всех, кто работает в отрасли!».

У рязанского строительного рынка есть и продолжение за границами области: местные девелоперы при поддержке Сбера ведут еще 16 проектов в других регионах страны.

Ко Дню строителя Сбер подготовил для клиентов и всех, кто интересуется отраслью, тест «Стройка будущего: миф или реальность?». В нем десять вопросов о технологиях, которые уже меняют строительство: 3D-печать домов, «зеленый» бетон, искусственный интеллект в оценке проектов и дистанционные сделки с недвижимостью. Пройти тест и проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в стройке будущего, можно по ссылке.