МВД предупредило россиян об опасности бесплатного Wi-Fi

МВД России предупредило граждан об опасности подключения к общественным Wi-Fi-сетям. Через небезопасные точки доступа злоумышленники могут распространять вредоносные программы. Об этом пишет РИА Новости. При подключении к сомнительной сети хакеры могут инициировать загрузку опасных файлов на устройства пользователей. Правоохранители рекомендуют пользоваться только официальными точками доступа в кафе, торговых центрах и других общественных местах. Перед подключением следует уточнять название сети у сотрудников заведения, чтобы не попасть на поддельную Wi-Fi-точку.

МВД России предупредило граждан об опасности подключения к общественным Wi-Fi-сетям. Через небезопасные точки доступа злоумышленники могут распространять вредоносные программы. Об этом пишет РИА Новости.

При подключении к сомнительной сети хакеры могут инициировать загрузку опасных файлов на устройства пользователей.

Правоохранители рекомендуют пользоваться только официальными точками доступа в кафе, торговых центрах и других общественных местах. Перед подключением следует уточнять название сети у сотрудников заведения, чтобы не попасть на поддельную Wi-Fi-точку.