Минюст РФ внесло кавер на песню «Сигма-бой» в перечень экстремистских материалов

Минюст РФ внесло в перечень экстремистских материалов антироссийскую перепевку песни «Сигма-бой», сообщает ведомство на своем сайте. Об этом пишет РИА Новости.
В перечне указана аудиозапись исполнителя «Настоящие русские» с наименованием «…сигма бой"*, продолжительностью около 2 минут 34 секунд.
Ранее суд в Москве признал экстремистским вариант песни «Сигма-бой» с антироссийским текстом. Прокурор выявил кавер на песню в интернете, и лингвистическое исследование показало, что в треке содержатся признаки унижения человеческого достоинства и возбуждения вражды по отношению к российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.
Кроме того, Минюст РФ также внес в перечень экстремистских материалов песню «Жареные тигры"*, решение о чем было принято Севастопольским городским судом 10 июня.
*признана экстремистским материалом.