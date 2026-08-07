Минюст РФ внесло кавер на песню «Сигма-бой» в перечень экстремистских материалов

Минюст РФ внесло в перечень экстремистских материалов антироссийскую перепевку песни «Сигма-бой», сообщает ведомство на своем сайте. В перечне указана аудиозапись исполнителя «Настоящие русские» с наименованием «…сигма бой"*, продолжительностью около 2 минут 34 секунд. Кавер выявили в интернете, и лингвистическое исследование показало, что в треке содержатся признаки унижения человеческого достоинства и возбуждения вражды по отношению к российским участникам СВО. Кроме того, Минюст РФ также внес в перечень экстремистских материалов песню «Жареные тигры"*, решение о чем было принято Севастопольским городским судом 10 июня. *признана экстремистским материалом

Минюст РФ внесло в перечень экстремистских материалов антироссийскую перепевку песни «Сигма-бой», сообщает ведомство на своем сайте. Об этом пишет РИА Новости.

В перечне указана аудиозапись исполнителя «Настоящие русские» с наименованием «…сигма бой"*, продолжительностью около 2 минут 34 секунд.

Ранее суд в Москве признал экстремистским вариант песни «Сигма-бой» с антироссийским текстом. Прокурор выявил кавер на песню в интернете, и лингвистическое исследование показало, что в треке содержатся признаки унижения человеческого достоинства и возбуждения вражды по отношению к российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Кроме того, Минюст РФ также внес в перечень экстремистских материалов песню «Жареные тигры"*, решение о чем было принято Севастопольским городским судом 10 июня.

*признана экстремистским материалом.