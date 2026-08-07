Минтруд предложил дать право на две пенсии еще одной категории граждан

Министерство труда России предложило дать право на получение двух пенсий членам семей погибших участников СВО. В сообщении отметили, что это касается тех, кто служил в ополчении Донбасса, специальных подразделениях и частных военных компаниях. Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте ведомства. Согласно проекту, нетрудоспособные члены семей погибших смогут одновременно получать свою пенсию (страховую, социальную или за выслугу лет) и пенсию по случаю потери кормильца. Также законопроект предлагает право на две пенсии для граждан, получивших инвалидность из-за военной травмы: пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости или за выслугу лет. Такие же права уже есть у других ветеранов с инвалидностью.

Министерство труда России предложило дать право на получение двух пенсий членам семей погибших участников СВО. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении отметили, что это касается тех, кто служил в ополчении Донбасса, специальных подразделениях и частных военных компаниях. Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте ведомства.

Согласно проекту, нетрудоспособные члены семей погибших смогут одновременно получать свою пенсию (страховую, социальную или за выслугу лет) и пенсию по случаю потери кормильца. Также законопроект предлагает право на две пенсии для граждан, получивших инвалидность из-за военной травмы: пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости или за выслугу лет. Такие же права уже есть у других ветеранов с инвалидностью.