Минобороны сообщило об ударах по портовой инфраструктуре и судам Украины

Минобороны России заявило, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые, по утверждению ведомства, используются в интересах ВСУ. По данным министерства, в течение дня высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Южный, предназначенными для украинских военных. Также, как утверждает Минобороны РФ, в акватории Черного моря были поражены два сухогруза, которые использовались для доставки вооружения и военного имущества.

Минобороны России заявило, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые, по утверждению ведомства, используются в интересах ВСУ.

По данным министерства, в течение дня высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Южный, предназначенными для украинских военных.

Также, как утверждает Минобороны РФ, в акватории Черного моря были поражены два сухогруза, которые использовались для доставки вооружения и военного имущества.