Куда пойти в выходные? Афиша РЗН.инфо на 8-9 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В центре уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке пройдут всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», а на Рязанской ВДНХ — фестиваль танцев «Телодвижения».

На фестивальной поляне у Спасск-Рязанского пройдет развлекательная часть фестиваля воздухоплавания «Небо России-2026».

На сцене арт-клуба «Площадка» выступит рязанская кавер-группа «Вчерашний день» с большой программой «Горшок vs. Кипелов».

В рязанском историческом музее начала работу выставка «Королевские игры», посвященная оружейному искусству XVI века.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».