Из Рязанской области с начала года экспортировали более 19 тысяч тонн зерна

С начала 2026 года из Рязанской области под контролем Россельхознадзора экспортировали более 19 тысяч тонн зерновой продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Перед отправкой вся продукция прошла исследования в лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам проверки карантинных объектов в экспортных партиях не выявили. В Россельхознадзоре отметили, что зерновая продукция полностью соответствовала требованиям стран-импортеров.