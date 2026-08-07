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Губернатор Павел Малков: Такие семьи — наша гордость и пример для всех
Губернатор Павел Малков вручил Алексею Федоровичу и Анастасии Ефимовне Быстроумовым медаль «За любовь и верность» и отметил, что их брак — один из самых долговечных в регионе. Вместе супруги 72 года. «За это время вырастили детей, своими руками обустраивали дом и двор, пережили немало трудностей. И через все эти годы сумели сохранить любовь, уважение и заботу друг о друге. Такие семьи — наша гордость и пример для всех, — подчеркнул Павел Малков. — Во время разговора Анастасия Ефимовна обратила внимание на состояние подъезда. Обязательно приведём его в порядок».

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил семью Быстроумовых и вручил супругам медаль «За любовь и верность». Об этом сообщает сайт правительства.

Медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, которая учреждена Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации». Ей награждаются лучшие семьи страны, состоящие в браке более 25 лет, показавшие пример крепости семейных устоев, сохранения традиционных ценностей, добросовестного труда на благо Отечества, а также воспитавшие детей достойными членами общества.

Губернатор Павел Малков вручил Алексею Федоровичу и Анастасии Ефимовне Быстроумовым медаль «За любовь и верность» и отметил, что их брак — один из самых долговечных в регионе. Вместе супруги 72 года. «За это время вырастили детей, своими руками обустраивали дом и двор, пережили немало трудностей. И через все эти годы сумели сохранить любовь, уважение и заботу друг о друге. Такие семьи — наша гордость и пример для всех, — подчеркнул Павел Малков. — Во время разговора Анастасия Ефимовна обратила внимание на состояние подъезда. Обязательно приведём его в порядок».

Алексей и Анастасия Быстроумовы заключили брак в 1953 году в Норильске, с 1971 года живут в Рязани, имеют двух детей: сына и дочь, помогали в воспитании внучки. До выхода на пенсию Алексей Быстроумов 40 лет отработал на заводе «Красное знамя», его жена — Анастасия трудилась на Рязанской кинокопировальной фабрике. В семье, прожившей вместе более 70 лет, поддерживают друг друга, бережно относятся к традициям, преемственности поколений.