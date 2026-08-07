ФАО объяснила причины роста цен на продукты по всему миру

Мировые цены на продукты снова растут, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). В июле индекс продовольствия увеличился на 0,6%, достигнув 131,1 пункта. Основные причины роста — геополитическая нестабильность, удорожание энергоносителей и жара в сельскохозяйственных регионах. Цена на пшеницу возросла почти на 6% из-за перебоев с экспортом и угрозы потери урожая. Кукуруза подорожала на 3,6% из-за засухи в США. В то же время впервые с начала года снизились цены на мясо (-2,8%) и молочные продукты (-0,7%). На российский рынок поступят индийские продукты, такие как мясо буйвола и креветки, которые будут на 10-15% дешевле аналогичных товаров из других стран.

Мировые цены на продукты снова начали расти, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Об этом пишет «Абзац».

В июле индекс продовольствия увеличился на 0,6%, достигнув 131,1 пункта. Основными факторами, способствующими этому росту, стали геополитическая нестабильность, удорожание энергоносителей и экстремальная жара в ключевых сельскохозяйственных регионах.

В частности, цена на пшеницу подскочила почти на 6% из-за перебоев с экспортом из Черного моря и угрозы потери урожая из-за аномальной жары. Кукуруза также подорожала на 3,6%, что связано с засухой в США и колебаниями цен на нефть и газ.

Однако в то же время впервые с начала года наблюдается снижение цен на мясо (-2,8% по сравнению с июнем) и молочные продукты (-0,7%). Ранее сообщалось о том, что на российский рынок поступят мясо буйвола, креветки, манго и другие традиционные индийские продукты, которые будут на 10-15% дешевле аналогичных товаров из других стран с учетом логистики и курса доллара.