ЦБ поднял курс доллара выше 82 рублей впервые с конца марта

Банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Курс доллара впервые за 4,5 месяца превысил отметку в 82 рубля. Согласно данным ЦБ, доллар вырос на 76 копеек — до 82,17 рубля. Это максимальное значение с 27 марта. Курс евро увеличился на 78 копеек — до 94,84 рубля, юань подорожал на 10 копеек — до 12,17 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Курс доллара впервые за 4,5 месяца превысил отметку в 82 рубля.

Согласно данным ЦБ, доллар вырос на 76 копеек — до 82,17 рубля. Это максимальное значение с 27 марта. Курс евро увеличился на 78 копеек — до 94,84 рубля, юань подорожал на 10 копеек — до 12,17 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.