18-летнюю рязанку осудили за участие в схеме мошенников с банковскими картами

Установлено, что в июле 2025 года осужденная в переписке с неустановленным лицом согласилась за вознаграждение предоставить свои банковские карты. Ей поступили деньги, похищенные мошенниками у граждан. Вину девушка признала, в содеянном раскаялась. Ей вынесли приговор по части 4 статьи 187 УК РФ (неправомерные операции с использованием электронных средств платежа, совершенные с корыстной целью, по указанию и в интересах другого лица). Суд назначил злоумышленнице наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца.

18-летнюю жительницу Скопинского округа осудили за участие в схеме мошенников с банковскими картами. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что в июле 2025 года осужденная в переписке с неустановленным лицом согласилась за вознаграждение предоставить свои банковские карты. Ей поступали деньги, похищенные мошенниками у граждан.

Вину девушка признала, в содеянном раскаялась. Ей вынесли приговор по части 4 статьи 187 УК РФ (неправомерные операции с использованием электронных средств платежа, совершенные с корыстной целью, по указанию и в интересах другого лица).

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца.