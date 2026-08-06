За неделю от укусов клещей в Рязанской области пострадали 15 детей

По данным оперативного мониторинга, в период с 27 июля по 2 августа в медицинские организации Рязанской области из-за укусов клещей обратились 80 человек. Из них 15 — дети. В Роспотребнадзоре напомнили, что одним из важнейших направлений профилактики инфекций, передаваемых клещами, остается индивидуальная защита людей, в том числе соблюдение правил поведения при выезде на природу.

За неделю от укусов клещей в Рязанской области пострадали 15 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным оперативного мониторинга, в период с 27 июля по 2 августа в медицинские организации Рязанской области из-за укусов клещей обратились 80 человек. Из них 15 — дети.

В Роспотребнадзоре напомнили, что одним из важнейших направлений профилактики инфекций, передаваемых клещами, остается индивидуальная защита людей, в том числе соблюдение правил поведения при выезде на природу.