В Тверской области обломки БПЛА повредили логистический комплекс Wildberries
Отмечается, что над Тверской областью сбили украинские дроны. По словам Королева, в результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса Wildberries. Пострадавших нет. Кроме того, обломки БПЛА в Калининском округе повредили несколько хозпостроек в СНТ.
В Тверской области обломки БПЛА повредили логистический комплекс Wildberries. Об этом 6 августа сообщил глава региона Виталий Королев в своих соцсетях.
Отмечается, что над Тверской областью сбили украинские дроны. По словам Королева, в результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса Wildberries.
Пострадавших нет.
Кроме того, обломки БПЛА в Калининском округе повредили несколько хозпостроек в СНТ.