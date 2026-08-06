В Тверской области обломки БПЛА повредили логистический комплекс Wildberries

Отмечается, что над Тверской областью сбили украинские дроны. По словам Королева, в результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса Wildberries. Пострадавших нет. Кроме того, обломки БПЛА в Калининском округе повредили несколько хозпостроек в СНТ.