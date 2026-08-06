В Рязанской области за сутки поймали трех пьяных водителей

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили в Рязанской области трех водителей с признаками опьянения. Один автомобилист управлял машиной в нетрезвом состоянии, еще двое отказались от прохождения медицинского освидетельствования, сообщили в пресс-службе ведомства. Всего за сутки инспекторы зафиксировали 10 645 нарушений ПДД. Также во время рейдов выявили 11 нарушений, допущенных водителями грузовых автомобилей, и 58 фактов управления машинами с незаконной тонировкой.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили в Рязанской области трех водителей с признаками опьянения. Один автомобилист управлял машиной в нетрезвом состоянии, еще двое отказались от прохождения медицинского освидетельствования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за сутки инспекторы зафиксировали 10 645 нарушений ПДД. Также во время рейдов выявили 11 нарушений, допущенных водителями грузовых автомобилей, и 58 фактов управления машинами с незаконной тонировкой.

Кроме того, на дорогах региона произошло шесть ДТП с пострадавшими. В результате аварий один человек погиб, еще шесть получили травмы. Помимо этого, зарегистрировано 30 ДТП с материальным ущербом.