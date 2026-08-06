В Рязанской области произошел серьёзный пожар

В Сараевском округе под селом Муравлянка 5 августа произошел пожар, в результате которого сгорели 67,5 тонны тюкованной соломы, принадлежащей ООО «ОКА МОЛОКО». Об этом пишет ИД «Пресса». По информации работников пожарно-спасательной части, огонь быстро охватил затюкованную солому на убранном поле. В связи с угрозой распространения огня по жнивью, пожарные дежурили на месте происшествия до утра. Пожар тушила одна спецмашина и три человека личного состава. В настоящее время причины происшествия устанавливаются.

В Сараевском округе под селом Муравлянка 5 августа произошел пожар, в результате которого сгорели 67,5 тонны тюкованной соломы, принадлежащей ООО «ОКА МОЛОКО». Об этом пишет ИД «Пресса».

По информации работников пожарно-спасательной части, огонь быстро охватил затюкованную солому на убранном поле. В связи с угрозой распространения огня по жнивью, пожарные дежурили на месте происшествия до утра.

Пожар тушила одна спецмашина и три человека личного состава. В настоящее время причины происшествия устанавливаются.