В Рязанской области поймали 11 водителей, нарушивших правила перевозки детей

В среду, 5 августа, сотрудники ГАИ провели рейд «Детское удерживающее устройство», направленный на выявление нарушений правил перевозки детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В итоге найдены 11 нарушителей, на водителей составлены административные материалы. Госавтоинспекция призвала всех автовладельцев ответственно относиться к безопасности своих детей и использовать детские удерживающие устройства.