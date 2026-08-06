В Рязани засняли бросавшуюся под колеса машин женщину

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, ее заметили на дороге у ТЦ «Премьер». На кадрах видно, как девушка бегает по дороге от одной машины к другой и машет руками. «Осеннее обострение на подходе…», — пишут водители.