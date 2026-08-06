В Рязани задержали мужчину за фиктивную регистрацию 16 мигрантов

Известно, что 43-летний житель региона через МФЦ незаконно зарегистрировал на своей жилплощади 16 граждан одной из республик Средней Азии. Из них 13 мужчин и 3 женщины, возрастом от 21 до 49 лет, не собирались фактически проживать в квартире на улице Новаторов. За свои услуги злоумышленник взимал деньги с мигрантов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», что может повлечь наказание до 5 лет лишения свободы. Ведется дознание по делу, а также составлены административные протоколы на иностранных граждан по статье 18.8 КоАП РФ.

В Рязани полицейские пресекли 16 фактов фиктивной регистрации мигрантов в одной квартире. Об этом пишет УМВД по региону.

Известно, что 43-летний житель региона через МФЦ незаконно зарегистрировал на своей жилплощади 16 граждан одной из республик Средней Азии. Из них 13 мужчин и 3 женщины, возрастом от 21 до 49 лет, не собирались фактически проживать в квартире на улице Новаторов.

За свои услуги злоумышленник взимал деньги с мигрантов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», что может повлечь наказание до 5 лет лишения свободы.

Ведется дознание по делу, а также составлены административные протоколы на иностранных граждан по статье 18.8 КоАП РФ.