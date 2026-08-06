В Рязани произошло ДТП
Авария случилась на пересечении улиц Гоголя и Черновицкой. Столкнулись два автомобиля. Согласно данным из «Яндекс Карт», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.
В микрорайоне Горроща в Рязани произошло ДТП. Об этом 6 августа в редакцию РЗН.инфо сообщили читатели.
Авария случилась на пересечении улиц Гоголя и Черновицкой. Столкнулись два автомобиля.
Согласно данным из «Яндекс Карт», движение на участке дороги затруднено.
Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.