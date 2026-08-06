В Рязани произошло ДТП

Авария случилась на пересечении улиц Гоголя и Черновицкой. Столкнулись два автомобиля. Согласно данным из «Яндекс Карт», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.