В России с 1 сентября стандартизируют билеты на общественный транспорт

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу изменения, касающиеся оформления билетов на проезд в общественном транспорте. Член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева сообщила о стандартизации транспортных билетов и сопутствующих документов. По новым правилам, все билеты на городской автомобильный и наземный электрический транспорт должны будут содержать обязательные реквизиты, включая информацию о багажной квитанции и условиях перевозки. Отмечается, что это обеспечит юридическую ясность и защиту прав пассажиров. Доросева отметила, что такие изменения помогут сократить количество «серых» билетов и упростят процесс доказательства факта покупки услуги для пассажиров.

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу изменения, касающиеся оформления билетов на проезд в общественном транспорте. Член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева сообщила о стандартизации транспортных билетов и сопутствующих документов, передает РИА Новости.

По новым правилам, все билеты на городской автомобильный и наземный электрический транспорт должны будут содержать обязательные реквизиты, включая информацию о багажной квитанции и условиях перевозки. Отмечается, что это обеспечит юридическую ясность и защиту прав пассажиров.

Доросева отметила, что такие изменения помогут сократить количество «серых» билетов и упростят процесс доказательства факта покупки услуги для пассажиров. В результате, это должно привести к снижению конфликтов и повышению качества транспортных услуг.