В Омске машина наехала на восьмерых человек

Об этом сообщили в соцсетях. Известно, что автомобиль «Лада» врезалась в столб и наехала на людей, переходивших дорогу. У пострадавших диагностированы различные травмы. На месте работает несколько бригад скорой. Отмечается, что 64-летнему водителю стало плохо за рулем, он не справился с управлением.

В Омске машина наехала на восьмерых человек. Об этом сообщили в соцсетях.

Известно, что автомобиль «Лада» врезалась в столб и наехала на людей, переходивших дорогу.

У пострадавших диагностированы различные травмы. На месте работает несколько бригад скорой.

Отмечается, что 64-летнему водителю стало плохо за рулем, он не справился с управлением.