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В МВД предупредили о новой схеме обмана подростков, достигших 18 лет
Аферисты звонят под видом операторов связи, они просят продиктовать код из СМС для переоформления мобильного номера. Затем жертва получает звонок от «сотрудника Госуслуг», который сообщает о попытках мошенников получить доступ к личным данным. К разговору подключается «сотрудник Центрального Банка», утверждающий, что деньги жертвы используются в мошеннической схеме, и предупреждающий о возможном обыске. Аферисты убеждают перевести сбережения на указанные счета для «защиты». Также мошенники могут заявлять о микрозаймах на имя гражданина, для отмены которых требуется направить заявки в микрофинансовые организации с кодами из СМС. В результате злоумышленники оформляют кредиты на имя жертвы и похищают деньги.

Мошенники разработали новую схему обмана молодых людей, достигших совершеннолетия, сообщило МВД.

Злоумышленники звонят россиянам под видом операторов связи и утверждают, что для переоформления мобильного номера необходимо продиктовать код из СМС. После этого жертва получает звонок от «сотрудника отдела безопасности» портала «Госуслуги», который сообщает о попытках мошенников получить доступ к ее личным данным.

В дальнейшем к разговору подключается третий злоумышленник, представляющийся «сотрудником Центрального Банка». Он утверждает, что деньги гражданина якобы используются в мошеннической схеме, и предупреждает о возможном обыске со стороны полиции. Аферисты убеждают жертву перевести свои сбережения на указанные счета для их «защиты».

Кроме того, мошенники могут заявлять, что на имя гражданина уже оформлены микрозаймы, и для их «отмены» необходимо направить заявки в микрофинансовые организации с указанием кодов из СМС. В результате злоумышленники оформляют кредиты на имя жертвы и похищают ее деньги.