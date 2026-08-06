В МВД предупредили о новой схеме обмана подростков, достигших 18 лет

Мошенники разработали новую схему обмана молодых людей, достигших совершеннолетия, сообщило МВД.
Злоумышленники звонят россиянам под видом операторов связи и утверждают, что для переоформления мобильного номера необходимо продиктовать код из СМС. После этого жертва получает звонок от «сотрудника отдела безопасности» портала «Госуслуги», который сообщает о попытках мошенников получить доступ к ее личным данным.
В дальнейшем к разговору подключается третий злоумышленник, представляющийся «сотрудником Центрального Банка». Он утверждает, что деньги гражданина якобы используются в мошеннической схеме, и предупреждает о возможном обыске со стороны полиции. Аферисты убеждают жертву перевести свои сбережения на указанные счета для их «защиты».
Кроме того, мошенники могут заявлять, что на имя гражданина уже оформлены микрозаймы, и для их «отмены» необходимо направить заявки в микрофинансовые организации с указанием кодов из СМС. В результате злоумышленники оформляют кредиты на имя жертвы и похищают ее деньги.