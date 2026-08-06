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В МИД РФ заявили о необходимости готовиться к затяжным боевым действиям
Россия должна быть готова к продолжительным боевым действиям и выстраивать стратегию с учетом такого сценария. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС. По его словам, европейские страны продолжат оказывать поддержку Украине и в ближайшей перспективе будут препятствовать политическому урегулированию конфликта.

Россия должна быть готова к продолжительным боевым действиям и выстраивать стратегию с учетом такого сценария. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.

По его словам, европейские страны продолжат оказывать поддержку Украине и в ближайшей перспективе будут препятствовать политическому урегулированию конфликта.

«Мы прекрасно понимаем, что западники сделали ставку на продолжение конфликта. Западники сделали ставку на полное отрицание способов достижения мирного урегулирования. Все попытки вести диалог наталкиваются на непримиримое желание европейцев сорвать любые возможности достижения договоренностей. Поломать эту тенденцию в ближайшей перспективе вряд ли получится. Европа продолжит финансировать Украину. И с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией», — сказал дипломат.

Он добавил, что быстро изменить этот подход вряд ли удастся.

Мирошник также заявил о необходимости учитывать возможное продолжение конфликта при формировании дальнейшей политики России.