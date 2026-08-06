Стало известно, что покупка питбайка ребенку может обернуться уголовным делом

Покупка питбайка для ребенка может привести к уголовному делу вместо привычного штрафа. Об этом сообщают «Известия». В стране наблюдается рост судебных решений против родителей, подаривших своим детям мототехнику. Отмечается, что за первое полугодие 2026 года в ДТП с участием подростков погибли 20 человек, а почти 700 получили травмы. Несмотря на это, продажи питбайков продолжают расти, так как многие родители оформляют технику как спортивный инвентарь. Теперь каждая авария с участием несовершеннолетних байкеров может обернуться уголовным делом для родителей.

Покупка питбайка для ребенка может привести к уголовному делу вместо привычного штрафа. Об этом сообщают «Известия».

В стране наблюдается рост судебных решений против родителей, подаривших своим детям мототехнику.

Отмечается, что за первое полугодие 2026 года в ДТП с участием подростков погибли 20 человек, а почти 700 получили травмы. Несмотря на это, продажи питбайков продолжают расти, так как многие родители оформляют технику как спортивный инвентарь.

Теперь каждая авария с участием несовершеннолетних байкеров может обернуться уголовным делом для родителей. Раньше за это полагался только штраф. Например, в Удмуртии мать подарила своему 16-летнему сыну питбайк, и он попал в аварию. В Татарстане отец купил мопед 13-летнему сыну, который также стал участником ДТП. Судебные решения по таким делам уже есть.

Хотя количество аварий с несовершеннолетними байкерами снизилось на 20% по сравнению с прошлым годом, продажи питбайков продолжают расти. По закону управлять питбайком можно в любом возрасте, но выезжать на дороги общего пользования запрещено. Родителям стоит помнить о возможных последствиях, если их дети попадут в аварию.