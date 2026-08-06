Смертельное ДТП с велосипедистом произошло в Рязанской области

Об этом сообщили в УМВД по региону. ДТП произошло 5 августа в 15:55 на 1 километре автодороги Милославское — Чернава — Липяги в р. п. Милославское. 58-летний местный житель за рулем велосипеда «Десна» с подвесным двигателем внутреннего сгорания не справился с управлением и упал через руль. От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Рязанской области произошло смертельное ДТП с велосипедистом. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Авария случилась 5 августа в 15:55 на 1 километре автодороги Милославское — Чернава — Липяги в поселке Милославское. 58-летний местный житель за рулем велосипеда «Десна» с подвесным двигателем внутреннего сгорания не справился с управлением и упал через руль.

От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются обстоятельства произошедшего.