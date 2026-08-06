Рязанцы сообщили об «удушающей вони» в Недостоеве

Сообщение об этом опубликовано в соцсетях 6 августа. «Вечером и сегодня утром все Недостоево было в облаке удушающей химической вони. А нам сейчас опять напишут телефончик и расскажут про передвижную лабораторию, которую никто никогда не видел… «, — написал комментатор.