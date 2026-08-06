Рязанцы смогут увидеть работу реставраторов в историческом музее

Тематические экскурсии пройдут 13 и 27 августа, с 18:00 до 20:00. Рязанцы смогут увидеть работу художников-реставраторов произведений из ткани и печатной графики Ирины Риффель и Евгении Детюк. «Вы сможете наблюдать, как под руками профессионалов происходят очистка и дублирование памятников ткани и печатной графики», — говорится в сообщении. Билеты доступны на сайте музея. Возрастное ограничение — 6+.

В Рязанском историческом музее можно будет увидеть работу реставраторов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Тематические экскурсии пройдут 13 и 27 августа, с 18:00 до 20:00.

Рязанцы смогут увидеть работу художников-реставраторов произведений из ткани и печатной графики Ирины Риффель и Евгении Детюк.

«Вы сможете наблюдать, как под руками профессионалов происходят очистка и дублирование памятников ткани и печатной графики», — говорится в сообщении.

Билеты доступны на сайте музея.

Возрастное ограничение — 6+.

Фото взято из официальной группы Рязанского исторического музея в «ВК».