Рязанцам рассказали, какая погода ожидается 7 августа в регионе
Прогноз разместили на сайте регионального ЦГМС. Ожидается ясная погода, днем температура составит — +29…+31 °C. Ночью — +15…+17 °C. Осадков не прогнозируется. Напомним, региональное МЧС предупредило о сильной жаре 7 августа.
Рязанцам рассказали о погоде 7-го августа. Прогноз разместили на сайте регионального ЦГМС.
Ожидается ясная погода, днем температура составит — +29…+31 °C. Ночью — +15…+17 °C.
Осадков не прогнозируется.
Напомним, региональное МЧС предупредило о сильной жаре 7 августа.