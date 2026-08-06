«Россети Центр и Приволжье» обеспечили надежное электроснабжение фестиваля «Атмосфера»

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» обеспечил надежное электроснабжение фестиваля воздухоплавания «Атмосфера», который прошел в селе Ижевское — на родине Константина Эдуардовича Циолковского. Для бесперебойного электроснабжения мероприятия энергетики заранее установили два резервных источника электроснабжения общей мощностью 200 кВт. На протяжении всего фестиваля дежурили оперативно-выездная и мобильная бригады, оснащенные необходимой техникой и оборудованием. Гостей фестиваля ждала насыщенная программа: интеллектуальные интерактивы и мастер-классы, лекции, музыкальные выступления, а также показательные полеты и демонстрация воздушных видов спорта. Мероприятие посетили более пяти тысяч человек.

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» обеспечил надежное электроснабжение фестиваля воздухоплавания «Атмосфера», который прошел в селе Ижевское — на родине Константина Эдуардовича Циолковского.

Для бесперебойного электроснабжения мероприятия энергетики заранее установили два резервных источника электроснабжения общей мощностью 200 кВт. На протяжении всего фестиваля дежурили оперативно-выездная и мобильная бригады, оснащенные необходимой техникой и оборудованием.

Гостей фестиваля ждала насыщенная программа: интеллектуальные интерактивы и мастер-классы, лекции, музыкальные выступления, а также показательные полеты и демонстрация воздушных видов спорта. Мероприятие посетили более пяти тысяч человек.