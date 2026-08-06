Роскачество: в бургерах пяти крупных компаний нашли кишечную палочку

Роскачество завершило исследование бургеров из 20 крупнейших сетей быстрого питания. В бургерах пяти компаний обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Эксперты организации проанализировали продукцию по 488 показателям, включая безопасность, качество и достоверность маркировки. В результате установлено, что в бургерах семи торговых марок, таких как BB & Burgers и Burger Heroes, имеются нарушения обязательных требований по микробиологии. Также зафиксировано превышение допустимого количества мезофильных микроорганизмов более чем в 15 раз. В то же время бургеры из сетей «Вкусно — и точка», Burger King и Steak it easy продемонстрировали высокое качество и соответствие всем требованиям законодательства.

Роскачество завершило исследование бургеров из 20 крупнейших сетей быстрого питания, в ходе которого были выявлены серьезные нарушения санитарных норм. Об этом пишет «РИА Новости».

В бургерах пяти компаний обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

Эксперты организации проанализировали продукцию по 488 показателям, включая безопасность, качество и достоверность маркировки. В результате установлено, что в бургерах семи торговых марок, таких как BB & Burgers и Burger Heroes, имеются нарушения обязательных требований по микробиологии. Также зафиксировано превышение допустимого количества мезофильных микроорганизмов более чем в 15 раз.

В то же время бургеры из сетей «Вкусно — и точка», Burger King и Steak it easy продемонстрировали высокое качество и соответствие всем требованиям законодательства.

Проверку проходили бургеры из сетей «Вкусно — и точка», Burger King, Steak it easy, «Farш», TGI Fridays, Black Star Burger, «Маг Бургер», «Frank by Баста», «Мираторг», Stardogs, True Burgers, «Щепка», «Франклинс Бургер», «Dostaевский», «Бюро», «The Бык», Ketch up, Torro Grill, BB & Burgers и Burger Heroes.

Роскачество передало информацию о нарушениях в Роспотребнадзор для дальнейших действий, а некоторые производители уже начали внутренние проверки.