Прокуратура помогла рязанцу вернуть деньги за льготные лекарства

Прокуратура Ухоловского района через суд добилась возмещения расходов на лекарства для пожилого мужчины с инвалидностью. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Во время проверки выяснилось, что мужчина по медицинским показаниям нуждался в льготных препаратах, однако органы здравоохранения своевременно не обеспечили его необходимыми медикаментами. Суд удовлетворил требования прокурора. Общая сумма выплат составила около 10 тысяч рублей.

Прокуратура Ухоловского района через суд добилась возмещения расходов на лекарства для пожилого мужчины с инвалидностью. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Во время проверки выяснилось, что мужчина по медицинским показаниям нуждался в льготных препаратах, однако органы здравоохранения своевременно не обеспечили его необходимыми медикаментами.

Прокуратура обратилась в суд с иском к региональному министерству здравоохранения о возмещении расходов на покупку лекарств и компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора. Общая сумма выплат составила около 10 тысяч рублей.