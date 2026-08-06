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Прокуратура нашла нарушения сроков выполнения работ на дороге Рязанской области
По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва органы прокуратуры осуществляют систематический надзор за реализацией национальных проектов на территории региона. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства. Прокурор Ермишинского района проверил ход выполнения ремонтных работ на автомобильной дороге Восход — Ермишь. Установлено, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ. В итоге внесению представления в адрес руководителя организации. В сообщении отметили, что надзорные мероприятия продолжаются.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва органы прокуратуры осуществляют систематический надзор за реализацией национальных проектов на территории региона. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Прокурор Ермишинского района проверил ход выполнения ремонтных работ на автомобильной дороге Восход — Ермишь. Установлено, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ. В итоге внесению представления в адрес руководителя организации.

В сообщении отметили, что надзорные мероприятия продолжаются.