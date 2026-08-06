Правительство Рязанской области подало в суд на МТУ Росимущества

Иск направлен в Арбитражный суд Тульской области. Отмечается, что в заявлении правительство Рязанской области собирается признать недействительными ненормативные правовые акты Росимущества. К делу в качестве третьего лица привлечено региональное управление Росреестра.

Правительство Рязанской области подало в суд на МТУ Росимущества по Тульской, Рязанской и Орловской областям. Об этом 6 августа сообщило издание «МК в Туле».

Иск направлен в Арбитражный суд Тульской области. Отмечается, что в заявлении правительство Рязанской области собирается признать недействительными ненормативные правовые акты Росимущества.

К делу в качестве третьего лица привлечено региональное управление Росреестра.