В Рязани задержали москвича, обманувшего женщину на 1,5 млн рублей

Полицейские провели рейд и установили личность 21-летнего жителя Москвы. Он работал продавцом в сетевом алкомаркете и по указанию телефонных мошенников приехал в Рязань для передачи денег. Женщина, ставшая жертвой обмана, ранее общалась с мошенниками, которые представлялись работниками портала Госуслуг и службы безопасности банка. Они убедили ее передать наличные курьеру якобы для декларирования с обещанием возврата. Задержанный вручил рязанке фальшивые документы о приемке денег. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские задержали курьера мошенников, который обманом забрал у рязанки 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Полицейские провели рейд и установили личность 21-летнего жителя Москвы. Он работал продавцом в сетевом алкомаркете и по указанию телефонных мошенников приехал в Рязань для передачи денег.

Женщина, ставшая жертвой обмана, ранее общалась с мошенниками, которые представлялись работниками портала Госуслуг и службы безопасности банка. Они убедили ее передать наличные курьеру якобы для декларирования с обещанием возврата. Задержанный вручил рязанке фальшивые документы о приемке денег.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.