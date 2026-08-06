Павел Малков: Безопасности образовательных учреждений всегда нужно уделять повышенное внимание

«Безопасности зданий, где находятся дети и молодежь, всегда нужно уделять повышенное внимание. Постоянный инструктаж, практические занятия, тренировки с персоналом и детьми. С учетом текущей ситуации, в тренировки обязательно нужно включать отработку действий при воздушной тревоге, — подчеркнул губернатор. — Школы, детсады, колледжи, вузы у нас оснащены противопожарными системами. Организовано взаимодействие с МЧС, правоохранительными органами. Но нужно постоянно следить за соблюдением требований: чтобы все системы функционировали, и каждый знал, что необходимо делать».

Безопасности образовательных учреждений всегда нужно уделять повышенное внимание. Губернатор Павел Малков сказал об этом на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области, пишет сайт правительства.

На заседании обсуждались меры по обеспечению пожарной безопасности при подготовке образовательных учреждений региона к новому учебному году. Павел Малков дал ряд соответствующих поручений.

«Безопасности зданий, где находятся дети и молодежь, всегда нужно уделять повышенное внимание. Постоянный инструктаж, практические занятия, тренировки с персоналом и детьми. С учетом текущей ситуации, в тренировки обязательно нужно включать отработку действий при воздушной тревоге, — подчеркнул губернатор. — Школы, детсады, колледжи, вузы у нас оснащены противопожарными системами. Организовано взаимодействие с МЧС, правоохранительными органами. Но нужно постоянно следить за соблюдением требований: чтобы все системы функционировали, и каждый знал, что необходимо делать».

Глава региона отметил, что в области уже начались проверки перед началом учебного года, поручил всем внимательно отнестись к их результатам и оперативно устранить все выявленные недостатки.

Речь также шла о повышении эффективности тушения пожаров на объектах ТЭК, защите населенных пунктов от лесных и других ландшафтных пожаров. Был представлен анализ прохождения паводкоопасного периода в этом году и поставлены задачи на перспективу.

Павел Малков подчеркнул, что недочеты должны быть учтены и отработаны, а все необходимое предусмотрено заблаговременно: от создания резервов, подготовки сил и средств до ключевых вопросов жизнеобеспечения. Обсуждалась тема, касающаяся строительства объектов в зонах подтопления.

Утверждены методические рекомендации по проведению проверок готовности органов власти к защите от ЧС природного и техногенного характера.