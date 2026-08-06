На 39-м году жизни умер рязанский футболист Максим Тернов

4 августа ушел из жизни рязанский футболист Максим Тернов. Ему было 38 лет. Как отмечает Федерация футбола города Рязани, спортсмен скончался после продолжительной болезни. Прощание с Максимом состоялось в четверг, 6 августа, у дома по адресу: улица Керамзавода, дом 6. Отпевание — в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». МАтериальную помощь родным футболиста можно оказать по номеру: +7 (910) 639-82-26, ВТБ — Владимир Т.

4 августа ушел из жизни рязанский футболист Максим Тернов. Ему было 38 лет.

Как отмечает Федерация футбола города Рязани, спортсмен скончался после продолжительной болезни.

Прощание с Максимом состоялось в четверг, 6 августа, у дома по адресу: улица Керамзавода, дом 6. Отпевание — в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».