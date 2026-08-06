Минздрав предложил новый стандарт лечения пневмонии у взрослых

Минздрав России предложил утвердить новый стандарт медицинской помощи взрослым пациентам с внебольничной пневмонией. Согласно проекту, средняя продолжительность лечения одного случая заболевания должна составлять 12 дней. Для диагностики пневмонии предусмотрены приемы терапевта и пульмонолога, а также лабораторные и инструментальные исследования. В перечень вошли анализы крови, исследование плевральной жидкости, определение уровня прокальцитонина, коагулограмма, КТ органов грудной клетки, УЗИ плевральной полости и легких, а также видеотрахеобронхоскопия.

Минздрав России предложил утвердить новый стандарт медицинской помощи взрослым пациентам с внебольничной пневмонией. Документ подготовило ведомство, пишет РИА Новости.

Согласно проекту, средняя продолжительность лечения одного случая заболевания должна составлять 12 дней.

Для диагностики пневмонии предусмотрены приемы терапевта и пульмонолога, а также лабораторные и инструментальные исследования. В перечень вошли анализы крови, исследование плевральной жидкости, определение уровня прокальцитонина, коагулограмма, КТ органов грудной клетки, УЗИ плевральной полости и легких, а также видеотрахеобронхоскопия.

При лечении пациентов стандарт предусматривает наблюдение анестезиолога-реаниматолога, ежедневные осмотры врачей в стационаре, кислородную терапию, искусственную вентиляцию легких, включая неинвазивную, а также применение ЭКМО при необходимости.

Кроме того, документ включает перечень из 37 отечественных лекарственных препаратов и лечебную диету для пациентов с внебольничной пневмонией.