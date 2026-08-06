Для иностранных абитуриентов введут единый экзамен по русскому языку

В России планируют ввести единое вступительное испытание по русскому языку для иностранных граждан, поступающих в российские вузы. Проект концепции экзамена уже разработан, сообщила ТАСС советник президента РФ Елена Ямпольская. Сейчас иностранные абитуриенты обязаны сдавать экзамен на знание русского языка, однако содержание и форму испытания каждый вуз определяет самостоятельно.