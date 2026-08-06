ЦБ установил официальные курсы валют на 7 августа

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 7 августа. Курс доллара вырос на 48 копеек и составил 81,41 рубля. Евро подорожал на 87 копеек — до 94,06 рубля. Курс китайского юаня также увеличился — на 9 копеек, до 12,06 рубля.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 7 августа.

Курс доллара вырос на 48 копеек и составил 81,41 рубля. Евро подорожал на 87 копеек — до 94,06 рубля. Курс китайского юаня также увеличился — на 9 копеек, до 12,06 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.