А что в кино? «Последний богатырь. Колобок», «Смешарики сквозь вселенные» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Приключенческое фэнтези «Последний богатырь. Колобок» (Россия). Это история Колобка: его коварное создание, побег, скитания и попадание в банду разбойников. По воле судьбы он становится напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной девушки Лады.

Комедийная фантастика «Смешарики сквозь вселенные» (Россия). Крош и Ёжик находят в Ромашковой долине загадочное устройство и переносятся в игру о будущем, где становятся детьми на космическом корабле, летящем на Марс. Однако они быстро понимают, что происходящее — вовсе не игра, а самое настоящее приключение.

Фильм ужасов «Корни: Сага о вампирах» (Великобритания). Пять блогеров отправляются в глухой лес, чтобы отдохнуть от цивилизации, но их вторжение пробуждает первого в мире вампира. Беззаботный уикенд превращается в кошмарную борьбу за выживание.

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