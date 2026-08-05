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Жителям дома в Рыбном вернули 130 тысяч рублей за переплату за свет
Жителям многоквартирного дома № 2а на улице Большой в Рыбном сделали перерасчет платы за электроэнергию на общедомовые нужды. После проверки прокуратуры собственникам вернули около 130 тысяч рублей. Проверка показала, что начисления за электроэнергию на общедомовые нужды рассчитывались по показаниям общедомового прибора учета. Однако анализ квитанций за 2025 год выявил несоответствие между фактическим потреблением ресурса и суммами, которые предъявляли жильцам.

Жителям многоквартирного дома № 2а на улице Большой в Рыбном сделали перерасчет платы за электроэнергию на общедомовые нужды. После проверки прокуратуры собственникам вернули около 130 тысяч рублей, сообщили в региональном ведомстве.

Проверка показала, что начисления за электроэнергию на общедомовые нужды рассчитывались по показаниям общедомового прибора учета. Однако анализ квитанций за 2025 год выявил несоответствие между фактическим потреблением ресурса и суммами, которые предъявляли жильцам.

Из-за этого плата для собственников была необоснованно завышена. Прокуратура внесла представление, после чего нарушения устранили и провели перерасчет.

Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.